Leunen: “Deluso da come sia finita con la Effe, ma non ho rimpianti”

Intervistato da La Provincia, Maarten Leunen ha discusso tra le altre cose, anche della chiusura del proprio rapporto con la Fortitudo. L’esterno americano, ora a Cantù, aveva infatti un contratto biennale in essere con la Effe, ma le ambizioni dell’Aquila hanno spinto per una chiusura anticipata del rapporto. Ecco il commento del giocatore.

“Onestamente sono rimasto deluso da come è andata a finire con la Fortitudo. Vivere a Bologna mi è piaciuto tanto, così come far parte di quel gruppo. Ma sono consapevole del fatto che ogni squadra debba decidere cosa è più giusto per sé stessa. Non ho rimpianti, alla fine non posso che considerarla un’esperienza positiva. Anzi, la rescissione con la Effe mi ha permesso di giocare nuovamente a Cantù”.