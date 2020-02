Lega Basket Serie A – Scaduto il termine per i trasferimenti interni alla Serie A

E’ scaduta alle ore 11 di oggi il primo termine di mercato in serie A. Da questo momento infatti non sono più possibili i trasferimenti tra le squadre di serie A. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Jerome Dyson, che è passato da Roma alla Fortitudo.

Il mercato in serie A resta comunque aperto. Le squadre del massimo campionato potranno ancora tesserare giocatori provenienti dalla A2 o da altro campionato dilettantistico fino al 31 marzo. Per i giocatori mai tesserati in Italia in questa stagione ci sarà tempo fino all’inizio dei playoff prima della chiusura del mercato. Per quanto riguarda il tetto di 18 tesseramenti, l’unica vicina al limite è Milano, che ne ha usati 17, e ha esaurito i 7 visti per gli stranieri. Trieste segue a quota 16, mentre tutte le altre hanno ampi margini di manovra.