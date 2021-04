LBA – Virtus dominatrice a Sassari, successo per 77-108

Ribaltata la differenza canestri. Terzo posto più vicino di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Un trionfo bianconero! Si può riassumere così il match andato in scena al PalaSerradimigni. Un avvio titubante per la Virtus che però reagisce e vince di 31 la partita. Un successo che avvicina i bianconeri al terzo posto, l'obiettivo per evitare la corazzata Milano in semifinale play-off. Il primo quarto bolognese è però un disastro: difesa inefficace e canestro piccolissimo per i tiratori virtussini. 1/11 dall'arco dei 3 punti per la Vu alla fine dei primi 10 minuti.

Dal secondo periodo la svolta: 95 punti in tre quarti da parte della Virtus che combina un attacco inarrestabile ad una difesa aggressiva ed organizzata. La formazione di Pozzecco è coraggiosa, ma non basta per contenere i bianconeri. Nella ripresa Bologna chiude la pratica Sassari con un parziale di +20 che regala il massimo vantaggio alle porte dell'ultimo periodo sul 55-81. Gli ultimi 10 minuti sono una semplice formalità e vedono la Vu Nera arrotondare il punteggio sul +31 finale.

Vittoria autoritaria della Virtus che manda un segnale importante in vista dei due match valevoli per le semifinali di Eurocup contro l'Unics Kazan. Un'importantissima iniezione di fiducia in vista di una settimana chiave che, con un po' di fortuna, potrebbe sancire il definitivo ritorno in Eurolega della Vu Nera.

Banco di Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna: 77-108 (13-22; 43-49; 55-81; 77-108)

Sassari: Spissu 12; Bilan 18; Treier; Chessa NE; Kruslin 6; Happ 4; Katic 12; Re NE; Burnell 4; Bendzius 14; Gandini NE; Gentile 7. All. Gianmarco Pozzecco.

Virtus: Tessitori 2; Deri 1; Belinelli 16; Pajola 13; Alibegovic 8; Ricci 8; Adams 4; Hunter 5; Weems 8; Teodosic 11; Gamble 16; Abass 16. All. Aleksander Djordjevic.