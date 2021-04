LBA – Trieste non pervenuta, la Virtus vince 81-67 senza le proprie stelle

Successo mai in discussione nonostante il riposo per Teodosic, Belinelli e Hunter di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

La Virtus c'è e risponde presente. Dopo la prima bruciante sconfitta in Eurocup, arriva le reazione in campionato. La squadra di Djordjevic vince senza mai soffrire contro una spenta Trieste anche senza l'apporto delle sue stelle: Teodosic, Belinelli e Hunter. L'unico brivido per Bologna arriva nei primi istanti del match. Partono bene infatti i friulani che nei primi minuti allungano su una Vu Nera dalle idee confuse, forse qualche residuo negativo del match di Kazan.

La reazione bianconera arriva con i cambi. Nonostante diversi errori, Adams dalla panchina dà una scossa alla squadra. I canestri dell'americano regalano fiducia alla squadra che trova il vantaggio per 23-18 a fine primo quarto. Le emozioni dell'incontro finiscono sostanzialmente qui. L'incontro si trascina per tutti i restanti minuti di gioco. La Virtus allunga fino alla doppia cifra di margine e gestisce ottimamente il risultato fino al termine, mentre Trieste non dà mai l'impressione di poterla recuperare.

Bologna vince d'autorità per 81-67 un match controllato per 35' dopo un avvio non esaltante. Brilla la difesa che soffoca la manovra di una Trieste poco brillante. Una vittoria che vale doppio visto che è maturata senza l'apporto delle stelle bianconere: Teodosic, Belinelli e Hunter. Un risultato che ridà fiducia in vista dell'incontro che vale una stagione, mercoledì alle 20:45, la "bella" delle semifinali di Eurocup contro Kazan.

Virtus Segafredo Bologna - Allianz Pallacanestro Trieste: 81-67 (23-18; 40-31; 56-48; 81-67)

Virtus: Tessitori 8; Deri 2; Pajola 5; Alibegovic 7; Ricci 3; Adams 16; Hunter NE; Weems 9; Nikolic 8; Gamble 6; Abass 17. All. Aleksander Djordjevic.

Trieste: Coronica; Upson 4; Fernandez 5; Laquintana 8; Delia 1; Henry 15; Cavaliero NE; Da Ros 11; Grazulis 2; Doyle 12; Alviti 9. All. Eugenio Dalmasson.