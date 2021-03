LBA – Thriller nel finale dopo 37′ in vantaggio, vittoria Virtus a Pesaro

Fatica nel finale, ma alla fine riesce a trovare la vittoria. La Virtus vince 70-75 a Pesaro dopo aver controllato il match per oltre 37′. Una partita sulla carta mai in discussione, che ha visto Bologna avanti per quasi tutto il tempo, salvo poi dover affrontare un difficile testa a testa negli ultimi minuti. Fin dai primi minuti la formazione di Djordjevic mette in chiaro il differente livello tecnico. I lunghi bianconeri prendono posizione sotto il canestro marchigiano segnando e facendo segnare. La lotta a rimbalzo è impari. La Vu domina contro una delle migliori squadre del campionato. Se a questo si aggiunge la serata tremenda, in senso negativo, dall’arco per i pesaresi. Il +9 a fine primo tempo è la naturale conseguenza.

Nella ripresa Bologna continua a gestire il risultato, ma non riesce nella fuga. Il tiro da tre dei bianconeri non ne vuole sapere di entrare. Una partita che si trascina per tutto il tempo. Pesaro è incapace di recuperare, così come la Virtus non sa chiudere il match. Si resta in equilibrio fino all’ultimo quarto quando si accende Filipovity. L’ungherese incendia la retina bolognese e grazie ai suoi sforzi, la VL a tre dalla fine pareggia e supera Bologna. A salvare Djordjevic sono i suoi fedelissimi. Prima Teodosic pareggia l’incontro. Poi Gamble porta a compimento il sorpasso e infine Markovic sigilla la vittoria. Un successo più sofferto del necessario che ridà slancio alla Vu dopo il ko di Brindisi. Ora testa al doppio impegno dei quarti di finale di Eurocup contro Badalona. Martedì gara 1 a Bologna e venerdì il ritorno in Catalogna. Due vittorie necessarie per raggiungere già questa settimana le semifinali della competizione.

Carpegna Prosciutto Pesaro – Virtus Segafredo Bologna: 70-75 (9-15; 28-37; 49-57; 70-75)

Pesaro: Drell 5; Filloy 2; Cain 16; Robinson 4; Tambone 11; Mujakovic NE; Basso Ne; Serpilli NE; Flipovity 25; Zanotti 5; Delfino. All. Jasmin Repesa.

Virtus: Tessitori 5; Belinelli 11; Pajola 6; Alibegovic NE; Markovic 7; Ricci ; Adams 8; Hunter 8; Weems 7; Teodosic 8; Gamble 11; Abass 4. All. Aleksander Djordjevic.