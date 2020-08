LBA – Questa settimana i calendari

Con ogni probabilità questa settimana la Lega Basket ufficializzerà il calendario del campionato 2020-21. Al momento ci sono solo le date di apertura e chiusura, dare che sono date per certe. Come scrive La Prealpina, si partirà con la prima il 27 settembre, mentre l’ultima si disputerà il 2 maggio 2021 al termine di 30 gare di campionato. Al momento è previsto un solo turno infrasettimanale il 14 aprile. Nel periodo di Natale si giocherà il 20 e il 27 dicembre, con possibili anticipi televisivi al 25 e 26 (derby?).

I playoff, non cambieranno il proprio format: si qualificheranno otto squadre. Quarti e semifinali si giocheranno al meglio delle cinque partite, mentre la finale sarà una serie al meglio delle sette. I playoff inzieranno il 4 e 5 maggio. Ci sono poi finestre previste nel caso in cui qualche squadra italiana si qualifichi per le Finali di BCL o di Eurolega, in ogni caso bisognerà terminare la stagione entro il 14 giugno, per le esigenze della Nazionale, che sarà impegnata nel torneo Preolimpico di Belgrado dal 29 giugno al 4 luglio.