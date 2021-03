LBA – La Virtus vince il 110 ma senza lode. Che coraggio Fortitudo!

La Vu Nera vince il derby numero 110 per 81-73 di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Il derby è ancora bianconero! Un successo per 81-73 che rispecchia il pronostico della vigilia. Nonostante il doppio impegno e la trasferta in Catalogna, la Virtus non stecca la stracittadina contro una Fortitudo a ranghi strettissimi, ma agguerrita e senza timore. L'avvio di Belinelli è pazzesco. 14 punti in appena 6 minuti per il grandissimo ex. Nei primi 15 minuti non c'è partita. La Vu Nera è meglio al tiro, in difesa e a rimbalzo. La svolta per la Effe arriva dalla panchina con l'innesto di Baldasso.

L'azzurro ex VirtusRoma, insieme a Banks, incendia la retina della SegafredoArena. Una serie spaventosa di triple a bersaglio che trasformano il -17 di metà tempo, in un pareggio a fine primo tempo. La rimonta della Fortitudo non è un fuoco di paglia. Nel terzo quarto gli ospiti non solo rimangono a contatto, ma comandano il punteggio per larghi tratti. Il problema della Virtus è quello di accontentarsi in attacco. Rispetto al primo quarto la percentuale da tre crolla e questo dà coraggio e speranza ai biancoblu che hanno il grandissimo pregio di sfruttare ogni occasione.

Nell'ultimo quarto parte benissimo la squadra di coach Dalmonte. Aggressività e coraggio lanciano gli ospiti sul massimo vantaggio a +6. La risposta di Djordjevic è affidata al talento smisurato di Teodosic. Il serbo entra in ritmo e, grazie al supporto di Abass e Pajola, regala il sorpasso alla Vu. Negli ultimi minuti sale di intensità incredibilmente la difesa virtussina e anche senza Milos continua a produrre in attacco. La Fortitudo è evidentemente in affanno nei minuti finali. La rotazione obbligata a sette uomini per Dalmonte presenta il conto nello sprint finale. Un parziale in dirittura d'arrivo che rende bugiardo il risultato finale.

Vince la Virtus per 81-73 alla fine di un match dove la Effe ha venduto cara la pelle, nonostante la disparità di forze in campo. MVP di serata Marco Belinelli che punisce con 23 punti la squadra con cui ha vinto lo scudetto nel 2005. Ora testa all'importantissimo scontro diretto per il terzo posto con Sassari in programma sabato 3 aprile alle 20:45 al Pala Serradimigni. Per la Effe una sconfitta al termine di un incontro giocato con coraggio leonino e tanta personalità. Fortitudo che sempre sabato 3 aprile alle 19 affronterà Brescia per sganciarsi definitivamente dalle zone calde della classifica e sognare l'approdo in extremis ai playoff.

Virtus Segafredo Bologna - Fortitudo Lavoropiu Bologna: 81-73 (26-13; 41-41; 60-61; 81-73)

Virtus: Tessitori; Belinelli 23; Pajola 7; Alibegovic 7; Markovic 2; Ricci 8; Adams 2; Hunter 4; Weems 3; Teodosic 12; Gamble 2; Abass 11. All. Aleksander Djordjevic.

Fortitudo: Banks 24; Aradori 4; Mancinelli NE; Saunders NE; Manna NE; Hunt 6; Pavani NE; Fantinelli 4; Baldasso 24; Cusin; Withers NE; Totè 11. All. Luca Dalmonte.