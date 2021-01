LBA – La Virtus resta inarrestabile in trasferta, Cantù ko

Non si ferma la corsa dei bianconeri lontano dalle mura amiche. Altra partita in trasferta e altra vittoria per la Vu Nera. Un successo guadagnato grazie a talento ed intelligenza. La squadra di Pancotto ha infatti giocato con grande grinta, cattiveria agonistica e coraggio, rendendo il match davvero complicato per Teodosic e compagni. Le due squadre infatti si scambiano canestri per tutto il primo tempo, senza che nessuna riesca a prendere in mano le redini dell’incontro. Il risultato dei primi due quarti rispecchia questo equilibrio, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 38-39 per i bolognesi.

Nel secondo tempo però la squadra di Djordjevic fa la differenza grazie alla prestazione sublime del trio Teodosic-Markovic-Gamble. Le resistenze dei padroni di casa sono affidate a Jaimie Smith, l’ex di turno Frank Gaines e Kavell Bigby-Williams. Il terzetto di Cantù però non regge il confronto con quello bolognese. L’attacco emiliano è inarrestabile, mentre le rotazioni di Pancotto non riescono a mantenere lo stesso ritmo. Nel terzo quarto infatti i bianconeri piazzano il parziale che si rivelerà essere l’allungo decisivo del match. Nell’ultimo quarto la Virtus controlla i tentativi di rimonta lombardi regalando un basket spumeggiante, ricco di potenziali giocate da Top 10. Il risultato all’ultima sirena riporta 82-91 in favore di Bologna. Migliore in campo Teodosic che domina letteralmente la partita e suona la carica in vista dell’importante trasferta di Eurocup contro i francesi del JL Bourg en Bresse.

Acqua S. Bernardo Cantù – Virtus Segafredo Bologna: 82-91 (17-24; 38-39; 61-73; 82-91)

Cantù: Gaines 24; Thomas 8; Smith 19; Kennedy; Procida 3; La Torre; Bigby-Williams 21; Johnson 3; Bayehe; Baparapè NE; Pecchia 4; Caglio NE. All. Cesare Pancotto.

Virtus: Tessitori NE; Deri NE; Belinelli 6; Alibegovic 6; Markovic 2; Ricci 10; Adams 6; Hunter 4; Weems 13; Teodosic 17; Gamble 25; Abass 2. All. Aleksander Djordjevic.