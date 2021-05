LBA – La Virtus alza il muro in difesa e vince gara 1

Brindisi non punge da 3 e le Vu Nere vincono 66-73di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

La Virtus c'è ed pronta a lottare per conquistare la finale. Un successo per 66-73 che ribalta il fattore campo e che permette ai bianconeri di potersi giocare il passaggio del turno tra le mura amiche. Vittoria che nasce dalla difesa, con la Segafredo che aggredisce i padroni di casa costringendoli spesso a pessimi tiri.

Nel primo tempo regna l'equilibrio. Djordjevic parte con un quintetto più difensivo del solito, con Weems da guardia al posto di Belinelli. In avvio Bologna contiene il numero di palle perse e sfrutta molto bene Gamble in post basso. Sul finale l'ingresso di Teodosic spinge in avanti i bianconeri. A salvare Brindisi ci pensa Willis, vero trascinatore dei pugliesi. La Virtus tenta a più riprese l'allungo, ma i padroni di casa non mollano. Nonostante la scarsa verve realizzativa dall'arco, Brindisi sfrutta al massimo i pochi errori degli ospiti e guadagna tanti liberi, realizzandoli con costanza. Il risultato a metà incontro vede Bologna avanti di 3.

Nella ripresa il copione non cambia. Vu Nere costantemente avanti nel risultato, ma incapaci di scappare, Brindisi invece rimane a fatica aggrappata al match. A spezzare l'equilibrio del match ci pensa Belinelli. Nell'ultimo quarto il campione NBA si sveglia e punisce senza sosta la difesa bridnisina. Il tiro da tre pugliese non entra mai e la difesa bolognese si chiude molto bene all'interno. La gestione del finale da parte di Bologna è perfetta e regala alla Segafredo il primo successo in questa serie che si preannuncia intensissima.

Virtus che ribalta dunque il fattore campo e prende il comando nella serie. Ottimi segnali per Djordjevic in arrivo dalla difesa che mantiene Brindisi a meno di 70 punti. Teodosic fa la differenza ogni suo ingresso in campo, mentre Belinelli dimostra quanto può essere decisivo quando il pallone pesa di più

Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna: 66-73 (16-17; 29-32; 50-53; 66-73)

Brindisi: Bostic 12; Motta NE; Krubally 3; Zanelli 2; Harrison 6; Visconti; Gaspardo 4; Thompson 12; Cattapan NE; Udom; Perkins 12; Willis 15. All. Frank Vittucci.

Virtus: Belinelli 16; Pajola 2; Alibegovic 7; Markovic; Ricci 2; Adams 2; Hunter 7; Weems 2; Nikolic NE; Teodosic 24; Gamble 8; Abass 3. All. Aleksander Djordjevic.