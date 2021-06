LBA Finals – Virtus corsara in gara 1, Milano ko

Vince la Segafredo per 77-83, bianconeri 1-0 nella seriedi Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Non è stata una semplice partita, ma una vera e propria guerra sotto forma di incontro di basket. Alla fine a spuntarla è stata, contro i favori del pronostico, la Virtus per 77-83. Un successo di voglia e carattere, al termine di un match che la formazione emiliana ha guidato per tutti i 40'. La partenza perfetta per una serie che si preannuncia lunghissima e dall'intensità alle stelle.

La partita è stupenda fin dalla palla due: i duelli in campo sono di una fisicità pazzesca. Gli attacchi muovono la palla ottimamente, ma le difese sono aggressive e tolgono respiro alla manovra. La prima spallata alla partita la dà Bologna. Teodosic è in serata di grazia: assist, canestri, difesa efficace, è lui a guidare la Segafredo al primo allungo. Il serbo però non è da solo, il supporto di Weems, Pajola e Alibegovic sono fondamentali per permettere agli ospiti di chiudere sul +9 dopo due quarti.

Il riposo lungo non cambia lo spartito del match. La difesa bolognese è un incubo per l'Olimpia, che non riesce nemmeno ad arginare l'attacco bianconero. La Virtus ha più opportunità di chiuderla definitivamente, arrivando fino al +18, ma una spallata d'orgoglio milanese riavvicina la squadra di Messina a fine terzo quarto. Nell'ultima frazione Milano cerca la rimonta disperata. Rodriguez, Punter e Leday riavvicinano l'Armani fino a 2 sole lunghezze di distanza. L'assicurazione sulla vittoria bianconera si chiama StefanMarkovic: una bomba da distanza siderale che riporta Bologna a due possessi di margine. Una distanza di sicurezza che la Segafredo manterrà fino alla sirena finale.

Gara 1 si chiude dunque con il successo bolognese che guadagna il fattore campo e infligge a Milano la sua prima sconfitta nei play-off. Serie che si preannuncia lunghissima: due squadre ricche di talento capaci anche di grande spirito di sacrificio e voglia di difendere. MVP dell'incontro: Milos Teodosic.

A|X Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna: 77-83 (19-23; 39-48; 53-67; 77-83)

Milano: Punter 12; Leday 16; Moraschini; Rodriguez 16; Biligha 1; Cinciarini NE; Delaney 1; Shields 7; Brooks 2; Hines 7; Datome 15; Wojciechowski NE. All. Ettore Messina.

Virtus: Belinelli 9; Pajola; Alibegovic 7; Markovic 7; Ricci 8; Adams NE; Hunter 2; Weems 15; Nikolic NE; Teodosic 19; Gamble 8; Abass 8. All. Aleksander Djordjevic.