LBA Finals – Capolavoro bianconero al Forum, Virtus avanti nella serie 2-0

Difesa regale di Bologna e successo per 72-83di Filippo Monetti

Gara 1 non è stata un bluff. La Virtus vuole il tricolore e fa capitolare Milano al Forum anche in questa seconda sfida. Un successo costruito sulla difesa, che ha costratto l'Armani al 33% al tiro dal campo. Una vittoria per 72-83 che mette la Segafredo avanti 2-0 nella serie, con il sogno di chiudere la pratica già a Bologna.