L’Assoallenatori di Eurolega attacca la Virtus: “L’esonero di Scariolo è mancanza di rispetto”

L'EHCB è stato creato con la missione di proteggere non solo i diritti professionali ma anche il prestigio degli allenatori di EuroLeague dopo che sette di loro sono stati licenziati nell'arco di tre mesi subito dopo l'inizio della stagione 2018-19. Queste decisioni prese da questi club ci hanno motivato a istituire la Camera di risoluzione delle controversie di EuroLeague Basketball in Svizzera insieme a Euroleague Basketball.

La Virtus Bologna ha deciso di licenziare il proprio allenatore ancor prima dell'inizio della stagione. Ogni club ha il diritto di prendere le decisioni che ritiene migliori per il suo futuro, così come lo è quando assumono e licenziano gli allenatori quando decidono. Tuttavia, l'EHCB ritiene che in questo caso la decisione abbia mostrato una mancanza di rispetto senza precedenti nei confronti di un grande professionista che ha allenato ai massimi livelli per molti anni, essendo finalista olimpico, europeo e mondiale.