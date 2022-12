La Virtus vince a Brescia 89 a 77

Dopo la doppia vittoria in Eurolega contro Berlino e Tel Aviv , la Virtus Segafredo Bologna si ripete in campionato sul difficile campo di Brescia , senza gli infortunati Ojeleye e Mickey , un turno di riposo per Cordinier e Pajola . Visto lo scivolone di Milano sul parquet di Trento , i bianconeri ne approfittano riprendendosi così la vetta della classifica di Serie A .

Primo tempo letteralmente a senso unico per gli uomini di Sergio Scariolo che a due minuti dalla sirena del primo tempo hanno toccato anche il +21. Nel terzo quarto Brescia è scesa in campo con un atteggiamento più battagliero, riuscendo a mettere sul terreno di gioco un'energia che ha portato i suoi frutti, arrivando a sole 6 lunghezze di distanza da Bologna. Nell'ultimo quarto la Virtus si è limitata a mantenere il controllo di una gara che non è mai stata in discussione. Buone risposte da parte di Shengelia (13 punti) che sta mettendo benzina nelle gambe dopo il lungo stop, bene anche Kyle Weems autore di 14 punti con 3 su 4 dalla lunga distanza. La Virtus batte Brescia 89 a 77.