Basket – La Virtus batte Varese 108 a 100

Dopo la scialba prova di Belgrado contro la Stella Rossa, la Virtus Segafredo Bologna si rifà sul difficile campo di Masnago, domando con autorità una Openjobmetis che arrivava di cinque vittorie consecutiva in campionato. La Virtus ha sempre controllato la gara, rimanendo per quasi 35 minuti con un vantaggio che non ha mai permesso a Varese di farsi troppo minacciosa nel punteggio. Brava la Segafredo a non perdere mai la lucidità soprattutto nei momenti caldi della gara, e a smorzare qualsiasi velleità di avvicinameto da parte della compagine lombarda. Ottima prova da parte del capitano Marco Belinelli, autore di 21 punti in 22 minuti e capace di infilare le triple che nel secondo tempo hanno di fatto chiuso il match. In campo si è rivisto anche Milos Teodosic dopo la squalifica in Eurolega. Per il serbo 14 assist, e tanta voglia di stare in campo. Bene anche Nico Mannion che si conferma una prima punta nel team bianconero in campionato così come Weems e Cordinier. Buonissimo primo tempo invece per Camara, bravo a farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa da coach Scariolo, per lui 7 punti in 13 minuti. La Virtus rimane dunque imbattuta in campionato con nove vittorie consecutive e il primato solitario in classifica. Ora testa di nuovo all' Eurolega per la difficile traferta di Atene contro l'Olympiacos, in attesa di capire se il mago serbo potrà scendere in campo.