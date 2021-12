La Virtus batte Sassari 102 a 100

Partita sofferta alla Virtus Segafredo Arena

Non si fa in tempo a iniziare il match che Kevin Hervey deve lasciare il campo per un guaio muscolare dopo appena 19 secondi. Dopo l'ennesimo infortunio di stagione, la Virtus, nonostante tutto, approccia bene la partita con un paio di canestri di Kyle Weems, coadiuvato da un Milos Teodosic che mette fieno in cascina dalla lunetta. La DinamoSassari però non è giunta sotto le Due Torri per una gita enogastronomica di sabatiniana memoria, e a metà primo tempo si porta in vantaggio di 4 punti (11-15). Il Banco di Sardegna martella dall'arco come se non ci fosse un domani, ma Jaiteh ha altri programmi e con 6 punti consecutivi, conditi da una bomba di Weems, riporta i bianconeri in vantaggio (22-21). Il primo quarto si chiude 27 a 27. Il secondo quarto vive sul filo dell'equilibrio per i primi 5 minuti, con le squadre divise da un solo punto (35-34). A 4 minuti dalla fine del tempo la Virtus prova a dare il primo strappo grazie a due canestri consecutivi di Weems e un tap-in di Jaiteh (41-34). Sassari piazza un clamoroso parziale di 9-0 (in un minuto) e si riporta in vantaggio (41-43). Il primo tempo si chiude con la Virtus in svantaggio di 2 punti (46-48).