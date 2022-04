La Virtus batte l’Olimpia Milano 83 a 65

La Virtus Bologna consolida la prima posizione in classifica

Redazione TuttoBolognaWeb

di Federico Massari

Alla VirtusSegafredo Arena si torna al cento per cento di campienza, e si vede. Il palazzo è colmo in ogni ordine di posto, e pare essere tornati con le lancette indietro a poco più di due anni fa quando il Covid bussò alle nostre porte e decise di cambiare le nostre vite e le nostre abitudini. Per l'occasione i tifosi bianconeri hanno rispolverato il bandierone con la scritta "Virtus" a caratteri cubitali. Buona presenza anche dei tifosi Armani Exchange Milano. Fischi nei confronti degli ex Ettore Messina e Giampaolo Ricci. Prima del fischio di inzio tutto il mondo bianconero ha reso omaggio e ha voluto ricordare Paolo Barbieri e il giovane Marco Lelli Ricci.

CRONACA

Dopo un primo minuto imbottito da alcune mattonate da entrambe le compagni, la gara la apre Melli con una tripla. Seguono un paio di canestri da parte della Virtus Segafredo Bologna con Cordiner e Daniel Hackett. Milano però attacca meglio, e sempre con Melli, coadiuvato dalla coppia Hines-Hall, prova a dare un mini spallata al match portandosi sul +5 (8-13). Entra Teodosic e al primo pallone toccato infila la tripla del pareggio (13-13). Due liberi di Weems consegnano il primo vantaggio bianconero (15-13). Cinque punti consecutivi dello stesso Weems (bomba più schiacciata a una mano) portano le Vu Nere sul +7 (20-13). Il quarto si chiude 22 a 16. La seconda frazione si apre esattamente come la prima, ossia, con una bomba di Niccolò Melli che porta i biancorossi a sole tre lunghezze di distanza da Bologna. Ricci dall'arco trova la parità (24-24). Teodosic non ci sta e replica all'ex compagno, ma nell'azione sucessiva anche l'ex Fortitudo Baldasso infila la tripla (27-27) dell'ennesimo pareggio. Tre liberi di Milos riportano i bianconeri in vantaggio. Milano rimane in scia e riesce a rispondere colpo su colpo e la gara si fa equilibrata. A 3 minuti dalla fine del tempo la Virtus ingrana le marce alte in attacco portandosi sul +10 (42-32). Cordinier e Shengelia sono i protagonisti di una nuova spallata bianconera che all'intervallo porta gli uomini di Scariolo sul +12 (46-34).

Il secondo tempo si apre con un canestro da sotto Hines. Weems risponde immediatamente dall'arco portando i suoi sul +13 (49-36). A metà del quarto Cordinier entra in cattedra con 8 punti consecutivi che regalano il + 15 a Bologna (57-42). Tripla di Baldasso che pare l'unico a crederci veramente (forse sente aria di derby). Sottomano di Weems che regala il massimo vantaggio alla Vu (61-45). Antisportivo di Ricci ai danni di Jaiteh. Il francese mette entrambi i liberi per il +18. A un minuto dalla fine arriva il +20 firmato Shengelia. L'assist fantascientifico di Teodosic per Hackett (+24) fa esplodere la Segafredo Arena. La terza frazione si chiude con la Virtus avanti di 22 (71-49). In avvio di ultimo quarto non segna nessuno. Jaiteh trova un jolly dalla spazzatura per il nuovo +24 (73-49). Tripla di Bentil per provare a ridare un po'di fiato ai suoi. La Virtus risponde con Shengelia con un tiro dalla lunetta. Jaiteh schiaccia in solitudine per il +26. Parziale di 4 a 0 di Milano (81-59), Sergio Scariolo chiama minuto. Milano grazie a Bentil ricuce fino al -16, ma è troppo tardi: la Virtus vince 83 a 65.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori, Cordinier 18, Mannion, Pajola 2, Alibegovic, Hervey 4, Ruzzier, Jaiteh 18, Shengelia 10, Hackett 4, Weems 18, Teodosic 9. All. Sergio Scariolo

Foto: Virtus Segafredo Bologna