La Virtus batte Cremona 87 a 75

Nona vittoria in campionato per gli uomini guidati da Sergio Scariolo

Al Palapost Mario Radi di Cremona le Vu Nere hanno dovuto attendendere un tempo prima di creare quel solco che ha permesso alla Bologna bianconera di prendere in mano le redini della partita. La svolta è infatti arrivata nel terzo quarto, quando, la Virtus ha piazzato in apertura un parziale di 9 a 0 che ha di fatto indirizzato la partita. Mattatore dell'incontro un superlativo AmarAlibegovic autore di 25 punti, coadiuvato da un concretissimo Marco Belinelli (15 per lui) e un solido Jaiteh (13) sotto le plance. Complessivamente una buona prova di squadra da parte delle Vu Nere, nonostante le solite, tante, assenze. Ora testa all'Eurocup mercoledì sera contro Patrasso.