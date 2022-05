Buona prova per gli uomini di Scariolo in vista della finale di Eurocup

Un buon allenamento per i bianconeri in vista della finalissima di mercoledì sera contro il Bursaspor. L'importante era non farsi male, anche se, Sampson, colpito duro da KennyGabriel è uscito anzitempo e non è più rientrato in campo (da valutare le sue condizioni). Da sottolineare la buona prova corale dall'arco per la Vu, con un Belinelli molto ispirato in questo fondamentale. Bene anche Tessitori sotto canestro, così come Mannion soprattutto nel primo tempo, parecchi minuti per Ruzzier in regia, mentre Alibegovic di nuovo in campo dopo il problema fisico che lo ha colpito nell'ultimo mese. Per il resto della truppa Sergio Scariolo ha dosato i minuti dei suoi non andando a spremere energie superflue soprattutto fra i big. La Virtus batte Brescia 79 a 57.