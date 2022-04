La Fortitudo vince lo scontro salvezza con Cremona per 85-83

Fortitudo ancra in lotta per la salvezza

Gli uomini di Antimo Martino hanno battuto al Pala Dozza per 85 a 83 la Vanoli Cremona restando in corsa per la salvezza considerando lo scontro serale tra Treviso e Napoli. Vittoria trascinata dai 27 punti di Aradori e i 21 di Groselle. Fortitudo a quota 16 punti, 2 in meno di Treviso e Napoli.