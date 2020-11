Guida la squadra a suon di canestri fino alla vittoria nella sfida forse più difficile di tutto il girone. Una partita giocata da vero campione. Il suo lavoro in attacco è assolutamente unico. Segna con continuità in penetrazione e crea spazio per i compagni. Pochi assist a referto ma diversi sprecati dai compagni. L’Eurocup gli veste stretta.

29 punti, 1 rimbalzo, 5 assist, 3 palle perse.