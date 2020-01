Kobe Bryant, il saluto di Virtus e Fortitudo

Con una nota sui rispettivi siti ufficiali, Virtus e Fortitudo si sono unite nel lutto per ricordare Kobe Bryant. L’ex cestista quarantunenne, cresciuto in Italia, è scomparso ieri sera insieme alla figlia Gianna Maria Onore, detta Gigi (13), in seguito ad un incidente in elicottero.

In serata sono arrivati i messaggi di cordoglio di Vu ed Effe. I due club bolognesi si sono uniti per ricordare uno dei più grandi giocatori di ogni epoca. Ecco i rispettivi comunicati.

Virtus: “Una leggenda, un grande campione. Tutto il mondo di Virtus Pallacanestro Bologna piange la scomparsa di Kobe Bryant e si unisce al dolore della famiglia”.

Fortitudo: “Sconvolti. E senza parole. Addio, Grande Uomo e Vera Leggenda”.