JaKarr Sampson nuovo acquisto della Virtus

Alla corte di Scariolo è arrivato il nuovo centro dopo l’infortunio di Udoh

Le parole del Direttore Generale delle V Nere, Paolo Ronci : “Abbiamo subito infortuni gravi che ci hanno costretto a tornare sul mercato e, grazie alla consueta disponibilità del Dottor Massimo Zanetti , abbiamo potuto farlo per un giocatore di alto profilo. Jakarr Sampson è un atleta di 28 anni, con 200 partite NBA di esperienza, e con caratteristiche di fisicità e dinamicità che riteniamo utili al nostro roster. A nome di Virtus Segafredo dò il benvenuto a Jakarr, che sarà a Bologna nei prossimi giorni dopo aver completato le pratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia.”

Frequenta il college di St. John’s dal 2012 al 2014. La sua carriera da senior inizia tra i Philadelphia 76ers e i Delaware 87ers, franchigia affiliata. Nel 2016 firma per i Denver Nuggets e nella stagione successiva ai Sacramento Kings. Durante la sua esperienza ai Kings, gioca per i Reno Bighorms e Windy City Bulls. Nel 2018/2019 arriva la firma con gli Shandong Golden Stars. Nella stessa stagione i Chicago Bulls firmano Sampson con un contratto di 10 giorni: in quattro gare con i Bulls chiude con 20 punti di media e 8 rimbalzi. Nell’agosto 2019 Sampson inizia la sua avventura, ancora in NBA, agli Indiana Pacers, mentre nell’ultimo anno ha chiuso con quasi 5 punti e 3 rimbalzi di media a partita.