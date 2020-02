Italbasket, grande prova per Ricci e Baldi Rossi

Si è vista tanta Virtus nella partita dell’Italia ieri sera a Napoli contro la Russia. Meo Sacchetti ha provato opzioni diverse, con tanti giocatori all’esordio. Tra questi a brillare sono stati i due esterni bianconeri con Ricci top scorer di serata con 19 punti a referto. Ottima prestazione anche per Baldi Rossi, uno dei trascinatori del secondo quintetto azzurro con 7 punti a bersaglio.

Una formazione di Sacchetti che ha visto nel suo quintetto titolare la bellezza di 4 giocatori, tra ex e attuali bianconeri, in campo. Spissu, Vitali e Fontecchio hanno infatti tutti vestito la canotta con la Vu Nera in passato e tutti e tre hanno superato la doppia cifra di punti realizzati. Un’Italia che parla tanto bolognese, come non succedeva da fine anni ’90, quando gli azzurri erano guidati dai biancoblu Myers e Fucka, insieme ai virtussini Abbio e Bonora.