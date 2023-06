Futuro Fortitudo, anche il gruppo Tedeschi in lizza: ma è complicato

Sul Resto del Carlino si leggono gli sviluppi societari sul futuro della Fortitudo. La Effe è ancora in cerca di un proprietario, ma la situazione non è di facile risoluzione, come in ogni acquisto che comporti club di questa importanza. L'ultimo nome in auge per la rilevazione è quello di Stefano Tedeschi , volto noto dell'ambiente della pallacanestro italiana nonché tifoso della squadra.

Ex arbitro e dirigente, Tedeschi starebbe raggruppando un gruppo di amici fortitudini per acquistare la maggioranza del club e riportarlo in Serie A. Operazione non semplice: in questa cordata d'investimento doveva esserci anche Matteo Gentilini, ma la visione differente su alcune specifiche situazioni ha portato quest'ultimo a mettersi in proprio. La scadenza per presentare offerte alla Effe, o meglio, a Gianluca Muratori principale finanziatore del club, è fissata al 15 giugno. Da quel momento la direzione di gestione della Fortitudo verrà presa come se Muratori dovesse rimanere in sella al toro anche nel prossimo futuro.