Fortitudo – Withers in cima alla lista dei desideri dopo i no di Franks e Horton

Dopo la fumata nera con Robert Franks e le richieste considerate troppo alte di Ken Horton, la Fortitudo ci prova con Todd Withers. Il giocatore lo scorso anno in NBA G-League con la maglia dei Grand Rapids Drive, squadra di sviluppo dei Detroit Pistons è balzato in cima alla lista del gradimento di coach Meo Sacchetti. Per l’ala di 203 cm lo scorso anno un bottino di 8,7 punti e 5,3 rimbalzi a partita.

Sembra sfumare anche l’ipotesi Tomas Kyzlink, il giocatore ceco sembra diretto a Reggio Emilia dall’ex coach biancoblu Antimo Martino. Per il ruolo di cambio degli esterni, si allontana l’ipotesi del tiratore puro Wilson-Frame, puntando su un giocatore più atletico, capace di attaccare il ferro. Sono in crescita infatti le quotazioni di Sekou Wiggs, 26enne, esterno lo scorso anno in A2 a Ferrara che con la maglia del Kleb, dove ha prodotto 18,5 punti e 2,5 assist di media.

Fonte: SB Daily.