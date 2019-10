Fortitudo, una poltrona per due, Stephens o Daniel?

Dopo la disastrosa trasferta di Varese, la Fortitudo punta a rimettersi in carreggiata domenica contro Treviso. Nelle prime due gare i centri erano stati fondamentali per le vittorie biancoblu. A Pesaro, Daniel è stato MVP dell’incontro con 17 punti in 23 minuti, mentre contro Venezia, sugli scudi Stephens con 18 punti in 23′ con un 8/9 da due.

Inizia adesso una serie di incontri che potrebbe determinare il loro futuro. Sulla carta il giocatore indiziato a partire è Stephens avendo un contratto a gettone fino al ritorno del centro titolare. Non è detto però che le sue prestazioni non possano convincere la Effe a metterlo definitivamente a roster. Sarà il parquet a decidere chi manterrà la casacca biancoblu al rientro di Sims, rientro previsto per l’inizio di novembre.