Fortitudo, torna Nazzareno Italiano

La Effe dovrà aspettare ora qualche giorno per avere la risposta definitiva da Pietro Aradori, certa invece la conferma di Fantinelli

La Fortitudo Bologna riabbraccia Nazzareno Italiano . Il club biancoblu ha raggiunto l'accordo il giocatore calabrese, tutto fatto per il suo ritorno sotto le Due Torri sponda Fortitudo .

Come ricordato da Il Resto del Carlino, nella passata stagione a Udine Italiano non ha avuto particolare spazio, realizzando 5 punti con 2.5 rimbalzi a partita. Con coach Dalmonte però la situazione dovrebbe cambiare, con il cestista che godrà di un minutaggio un po' più alto. Intanto, dopo la conferma di Matteo Fantinelli, la Effe dovrà aspettare qualche giorno per avere la risposta definitiva da Pietro Aradori.