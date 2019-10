Fortitudo, Sims verso il recupero, Leunen ancora out

Buone notizie in casa Fortitudo, è pronto infatti al debutto Henry Sims, il centro americano stella della preseason biancoblu. Dopo aver giocato ieri nell’amichevole contro Mantova, il giocatore natio di Baltimora, è pronto finalmente ad assaggiare la Serie A contro Pistoia. Ancora out invece Maarten Leunen, l’esperto statunitense che ha accusato un risentimento alla coscia destra, potrebbe tornare settimana prossima.

Sarà quindi questa l’ultima presenza in maglia Fortitudo di DeSwhawn Stephens. Il giocatore ingaggiato per sostituire Sims lascerà la Effe dopo il match di domenica. Le sue prestazioni non hanno convinto i biancoblu ad inserirlo stabilmente nel roster. Per Stphens si parla di Cremona, una volta giunto al termine del contratto con l’Aquila.