Fortitudo, si ragiona con pazienza sul mercato

Mentre la Virtus è molto attiva sul mercato, la Fortitudo agisce in maniera più riflessiva.

Il coach Antimo Martino e il gm Marco Carraretto, secondo il Resto del Carlino, starebbero vagliando il mercato in attesa che qualche obiettivo si liberi, e in questo caso la rottura tra Aradori e la V potrebbe essere d’aiuto. Se Aradori si accasasse in qualche club europeo potrebbe poi liberarsi uno degli obiettivi della Effe. Nelle ultime ore è stato offerto Yanick Moreira, ma la Fortitudo attende che il giocatore non si accasi da nessuna parte e alla fine possa restare libero