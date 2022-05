Fortitudo, si potrebbe ripartire da Aradori e Fantinelli

Aradori potrebbe restare alla Fortitudo

Archiviata la retrocessione e con nessuna novità, per ora, sul fronte societario, la Fortitudo prova a ripartire da una base tecnica per la A2 del prossimo anno.

Secondo quanto riportato da Bologna Basket, come sostenuto dal Carlino, per quanto riguarda il roster i giocatori saranno svincolati contrattualmente a meno di scritture privare. Tra i reduci dalla retrocessione ci sarebbe l'idea di ripartire da Aradori e Fantinelli. Sugli innesti si pensa a Mattia Palumbo, oggi in prestito a Forlì.