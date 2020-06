Fortitudo – Si lavora per Kyzlink e Horton, Cincia verso Ravenna

Continua il lavoro sul mercato da parte della Effe. Secondo quanto riportato da SB Daily, questa settimana potrebbe esserci un’accelerata per l’ingaggio di Tomas Kyzlink. Il suo ruolo sarebbe quello di riserva per gli esterni e principali scorer biancoblu: Banks e Aradori. Non c’è ancora accordo tra Aquila e giocatore ceco, ma c’è tutta la volontà da entrambe le parti di arrivare alla fumata bianca.

Si presume inoltre che invece dell’idea 3+7, la Effe possa optare per un roster a quattro stranieri. Resta in piedi infatti la trattativa che porta a Ken Horton. Il giocatore non dovrebbe restare a Brescia e i biancoblu sembra abbiano una corsia privilegiata nella corsa all’americano.

Fortitudo che in settimana potrebbe veder partire uno dei propri veterani della promozione in Serie A. Daniele Cinciarini infatti sarebbe diretto verso Ravenna. Dopo aver trovato l’accordo per risolvere il contratto in essere per la stagione 2020-21 con i biancoblu, firmerà con la formazione romagnola.