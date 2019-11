Fortitudo, sfida all’ex allenatore Pancotto

Comincia il conto alla rovescia in vista di domenica, quando la Fortitudo affronterà Cantù al PalaDesio. La sfida è la numero 93 tra le due società, con i canturini in discreto vantaggio negli scontri diretti, avendone vinti 56, venti in più della Effe. Differenza di vittorie che sta tutta negli scontri giocati in Lombardia: su 46 sfide infatti il parziale recita 33-13 in favore della formazione di casa.

La Fortitudo però è una squadra ben costruita e punta a tornare a vincere in trasferta dopo la grandissima vittoria, maturata nello scorso turno con Milano. Sarà una sfida quella dei biancoblu contro l’allenatore della storica retrocessione del 2009: Cesare Pancotto, autore di 6 vittorie in 21 partite sulla panchina bolognese. Pancotto ha affrontato 37 volte la Effe nella sua carriera, la prima nel Gennaio del 1986. Il suo record contro l’Aquila recita 16-21. Una sfida che Martino non può permettersi di sbagliare se vuole che la sua Effe continui a volare.