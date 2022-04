Fortitudo sconfitta a Venezia 77-72

Effe sconfitta a Venezia

Non riesce il colpo esterno alla Fortitudo Kigili che ora guarderà alle partite serali di Treviso e Cremona per capire quanto si comprometterà la corsa salvezza.

Fatale ai biancoblù il secondo quarto terminato 26-15 per Venezia, perché nel secondo tempo la Effe ha vinto entrambi i quarti 19-17., anche se la Effe ha avuto la palla per il meno quattro nell'ultimo quarto per riaprire il match. Per la Fortitudo miglior marcatore Frazie con 15 punti, seguito dai 13 di Benzing. Poche cose invece da Aradori, 2 punti, e Feldeine, 4 punti.