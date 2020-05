Fortitudo: Sabatini per la squadra, Vacirca per il mercato

L’arrivo di Meo Sacchetti ha dato una forte scossa positiva all’universo biancoblu. La Fortitudo infatti potrebbe presto inserire tra i suoi uomini mercato anche il fidato collaboratore del coach della Nazionale: vale a dire Gianmaria Vacirca. Secondo Repubblica la squadra bolognese avrebbe già avviato i contatti col dirigente in uscita da Cremona e presto potrebbe mettere il dirigente sotto contratto.

Per quanto riguarda invece il mercato vero e proprio, si continua la ricerca di un playmaker che possa dare il cambio a Matteo Fantinelli. Stipcevic potrebbe partire destinazione Cedevita Olimpija Lubiana. In entrata invece sembra si siano raffreddate molte delle piste che portavano a giocatori in uscita da Cremona: Diener è reputato troppo costoso, Ruzzier potrebbe andare a Brindisi, mentre Akele ha molto mercato. Tornano in auge quindi le quotazioni di Gherardo Sabatini che potrebbe tornare ad indossare la casacca biancoblu. Occhio alla concorrenza di Varese sul giocatore quest’anno all’Urania Milano.