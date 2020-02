Fortitudo, Robertson out per 40 giorni, caccia al sostituto

Tegola pesante in casa Fortitudo dove si ferma Kassius Robertson. L’esterno canadese si è rotto la mano a seguito di uno scontro di gioco con la maglia della propria Nazionale. La prognosi parla di 40 giorni di stop, un infortunio sia per tipologia che per entità molto simile a quello occorso a Sims nella pre-season. Come successo allora si parla di un ingaggio per colmare il vuoto in casa Effe.

I candidati sono diversi. Il primo sulla lista appare attualmente Jerome Dyson: combo guard in forza a Roma che sta faticando a caricarsi la formazione capitolina sulle spalle. Il cambio di casacca a Bologna potrebbe aiutarlo a diventare maggiormente incisivo, togliendogli tante responsabilità dalle spalle. Le alternative al momento sembrano Corey Webster, in uscita dalla Cina, Matt Mobley in forza in Turchia, ma pronto a cambiare squadra, visti gli scarsi risultati fin qui ottenuti e infine Darington Hobson.