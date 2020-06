Fortitudo – Robert Franks se non arriva Horton

Si continua a cercare un’ala forte in casa Fortitudo. Visti gli ultimi intoppi nella trattativa con Ken Horton, il giocatore chiede tanto e sembra maggiormente orientato per un ritorno negli States, i biancoblu potrebbero cominciare a valutare altre opzioni per il ruolo. Secondo quanto scrive SB Daily, l’alternativa principale sembra poter essere Robert Franks. Il 24enne da Washington State nella scorsa stagione ha messo a referto 17 punti e 6 rimbalzi in G-League, giocando per Greensboro.

Per quanto riguarda il mercato in uscita sia Daniele Cinciarini che Maarten Leunen sono prossimi al divorzio dalla Effe. Per l’italiano si prospetta un futuro in A2, con Ravenna ed Udine in pole position. Anche l’americano ha pretendenti in A2 con Napoli tra le pretendenti. Possibilità di permanenza anche in LBA per Leunen con Reggio Emilia che ha mosso passi in avanti per lui, Martino infatti vorrebbe portarlo alla Reggiana per la prossima stagione.