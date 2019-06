Fortitudo: Roberson nella lista dei desideri

La Effe ha sistemato tutti i problemi burocratici che annuvolavano il loro ritorno nel massimo campionato, adesso la concentrazione dello staff è focalizzata sul mercato. Tanti buchi di roster da sistemare per i biancoblu, in particolar modo si starebbe cercando un centro atletico ed ecco spuntare il nome di Tyler Roberson.

Il giocatore nato nel New Jersey è un lungo di 206 centimetri d’altezza per 103 kg, che ha nell’esplosività fisica e nell’atletismo le sue migliori qualità. Ha passato l’ultima stagione vestendo i colori Aek Atene e del Provence in Francia, con 8,1 punti di media e 5,4 rimbalzi, il giocatore ideale per lottare sotto i tabelloni.