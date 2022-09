Fortitudo – Omologato l’accordo per la ristrutturazione del debito

'Fortitudo Pallacanestro comunica che, in data 27 settembre, il Tribunale di Bologna ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi ex articolo 182-bis e ter della legge fallimentare. Nel rispetto, pertanto, di quanto già anticipato nelle scorse settimane, Fortitudo Pallacanestro conferma che tale omologa consentirà al Club di mantenersi in una condizione economico-finanziaria serena, guardando al presente e al futuro con rinnovato ottimismo. L’obiettivo del nostro sodalizio (a maggior ragione da oggi in avanti) resta quello di potersi quotidianamente consolidare, invogliando imprenditori, tifosi e appassionati ad entrare sempre più all’interno del mondo Fortitudo, con la possibilità anche di aderire al Consorzio, rendendo sempre più solida la struttura dell’ente che detiene il 100% delle quote di Fortitudo Pallacanestro. Nell’esprimere profonda gratitudine per il lavoro solerte e puntuale svolto dal Tribunale di Bologna, dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, nonché per l’indispensabile contributo finanziario del Consorzio Innova nella persona di Gianluca Muratori, Fortitudo Pallacanestro estende i propri sinceri e calorosi ringraziamenti per il meticoloso e incessante lavoro di questi mesi al team di consulenti di Sherman Advisory, nelle persone del Dott. Benvenuto Marin e dell’Avv. Andrea Minozzi e all’attestatore del piano di ristrutturazione, Dott. Antonio Gaiani'.