Fortitudo, oggi il raduno aspettando Aradori

Ecco la Effe. Oggi alle 18 in piazza Azzarita, davanti al PalaDozza, si radunerà la Fortitudo per salutare i propri tifosi e cominciare la preparazione. I nuovi saranno presenti tutti ad eccezione di Sims, che raggiungerà il gruppo solo tra qualche giorno. Si prevede un bagno di folla per i biancoblu, complici l’appello lanciato dalla Fossa dei Leoni e l’entusiasmo generato dalla campagna acquisti. Il gm Carraretto e coach Martino hanno dimostrato di sapersi muovere con tempi e modalità ottime sul mercato. Il risultato è un’Aquila che come obiettivo ha la salvezza, ma che potrà forse regalarsi anche qualcosa di più.

Non si arresta il mercato in entrata dei bolognesi. Alla Effe manca un’ala piccola titolare per completare il roster. La Fortitudo punta sull’ingaggio di Aradori, che tramuterebbe l’assetto della rosa da un 6+6 ad un 5+5 con un maggior numero di italiani. Secondo il Corriere dello Sport, i biancoblu non si starebbero fossilizzando sull’ormai ex capitano della Virtus. La società bolognese è consapevole della concorrenza spagnola per il giocatore. Infatti, in caso di mancato approdo del bresciano, sono già pronte due o tre alternative, tutti esterni americani, le cui trattative potrebbero sbloccarsi da un momento all’altro, come successo per Sims.