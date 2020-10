La Fortitudo prova a intervenire sul mercato dopo l’avvio di stagione.

L’obiettivo sarebbe Wesley Saunders, che Sacchetti ha già avuto a Cremona e che era finito al Monaco, squadra che ha affrontato la Virtus in Eurocup. Saunder è ai margini in Francia, ieri non era nei dieci, e starebbe valutando le proposte sul tavolo. Come riporta Stadio, sarebbe arrivata l’offerta della Effe per lui anche se c’è la concorrenza di Varese.