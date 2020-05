Fortitudo – Nei prossimi giorni sopralluoghi e firme per l’Unipol Arena

Sembra avvicinarsi a grandi passi il trasloco della Fortitudo dal Paladozza all’Unipol Arena. Secondo il Carlino infatti, giocare nel palazzetto di Casalecchio di Reno, permetterebbe alla Effe di ospitare tutti gli abbonati più altri tifosi, riuscendo a mantenere le distanze che verrebbero imposte dalle porte semi-aperte. In attesa di conoscere l’iscrizione o meno alla Champions League, l’Aquila continua a lavorare per poter portare quanti più tifosi possibili al palazzo.

Nei prossimi giorni scenderà in campo il presidente Pavani, che insieme a Claudio Sabatini farà sopralluoghi nell’impianto e firmerà con l’ex patron della Virtus il contratto, una volta appianati gli ultimi ostacoli. Il commento di Sabatini: “L’Arena è nata anche per ospitare gli eventi sportivi, per cui non possiamo che essere contenti quando qualcuno ci cerca”.