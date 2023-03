Fortitudo, la famiglia Gentilini cerca aiuto: “Metteremo un milione, ma ci sono persone che…”

Lo sponsor lamenta la mancanza di aiuto e di strategia a medio termine, serve che qualcuno affianchi Flats Service nell'immissione di risorse nella Effe e serve la disponibilità al dialogo degli attori in ballo: "La nostra famiglia in tre anni immetterà nelle casse della Fortitutdo un milione di euro, ma potremmo investirne altri e rilevare la società. Ma non possiamo fare da soli, ci servono altri tre o quattro investitori. Stiamo facendo incontri, ma se entro fine aprile nessuno ci aiuterà lasceremo perdere e continueremo a fare solo gli sponsor".

Trapela un certo malumore nella famiglia Gentilini anche per la presenza di determinate figure destabilizzanti in società: "So che c'è qualcuno che va a vedere gli allenamenti dopo aver fatto le foto a Palazzo Vecchio", ha attaccato il figlio Matteo, vice presidente del Consorzio, il quale però non ha potere decisionale - "Non possiamo decidere nulla, nemmeno chi cura i social o il sito internet. Io propongo idee ma riceviamo in cambio dei 'vedremo e faremo' poi alla fine nessuno decide".