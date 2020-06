Fortitudo, interessa Fabio Mian, spunta Ken Horton?

Con l’idea fissa di portare avanti il 3+7, in casa Fortitudo si continua a sondare il mercato italiani per poter costruire una rosa di livello in grado di competere. Uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, aggiuntosi alla lista dei desideri della Effe è quello di Fabio Mian. Il giocatore lo scorso anno a Trento sembra il profilo giusto per completare il roster bolognese.

Sul fronte italiani si continuano a seguire le piste anche di Bortolani e Akele, ma entrambi sono considerati molto difficili da raggiungere. Sull’esterno di proprietà dell’Olimpia, Brescia sembra prossima ad ingaggiare in prestito il giocatore, mentre il giocatore ex Cremona sembra pronto a firmare con Reggio Emilia. Resta in piedi l’ipotesi Alviti.

Per quanto riguarda invece l’ultimo straniero da ingaggiare, la Effe continua a lavorare ad un ala forte. Sfumata l’ipotesi Jason Burnell, spunta Ken Horton. Il giocatore visto lo scorso anno a Brescia potrebbe diventare il nuovo obiettivo dei biancoblu.

Fonte: il Resto del Carlino.