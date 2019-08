Fortitudo, in settimana Aradori e Sims raggiungeranno la squadra

Sono attesi in settimana nel ritiro della Fortitudo Henry Sims e Pietro Aradori. Secondo pianetabasket.com, il centro americano arriverà già nella giornata di domani, pronto ad allenarsi agli ordini di coach Antimo Martino.

Discorso leggermente diverso per l’ala bresciana. Dopo il taglio dalla rosa della Nazionale, Aradori farà un altro paio di giorni di ferie e raggiungerà la squadra solo venerdì, quando parteciperà alla festa della Effe. Non entrerà in gruppo però prima di Lunedì, quando sarà finalmente pronto a seguire gli allenamenti con i nuovi compagni.

Nel frattempo, deluso dall’esclusione in Nazionale, il neo biancoblu si sfoga su Instagram, scrivendo un post polemico riguardo il taglio subito: “Si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L’importante è non rimanere a terra. Voi che avete provato a fare i furbi alle mie spalle, vi ho tutti nel mirino. Arriverò, non dimentico: è una promessa. Nel frattempo forza ragazzi, gli Azzurri, i miei amici. Vi voglio bene come fratelli”.