Fortitudo – In arrivo Palumbo, Leunen a Cantù manca solo l’ufficialità

Grossi investimenti sul futuro in casa Fortitudo. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, infatti i biancoblu sarebbero in procinto di firmare Mattia Palumbo, play/guardia classe 2000. Il ragazzo lo scorso anno ha giocato in Serie A2 con la maglia di Treviglio, guadagnandosi 26 minuti di media a partita, mettendo a referto 9 punti, 6 rimbalzi e 2,5 assist ad incontro.

Il ragazzo ha già lavorato con Sacchetti nei raduni della Nazionale e con il coach azzurro potrebbe crescere ogni giorno con la casacca della Effe indosso. Palumbo avrebbe firmato con i biancoblu un contratto quadriennale, a testimoniare quanto la società creda nel suo potenziale.

Per uno che arriva, qualcun’altro è ai saluti. Maarten Leunen infatti sembra sempre più vicino all’addio ufficiale con la Effe. L’arrivo di Withers aveva chiaramente fatto presagire il divorzio tra l’americano e l’aquila. Il giocatore andrà a Cantù, si attende solo l’ufficialità che potrebbe arrivare all’inzio della prossima settimana.