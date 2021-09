Fortitudo, i possibili sostituti di Repesa

I possibili nomi del dopo Repesa

La società si è presa tempo per decidere, avendo avuto conoscenza della situazione durante l'annuncio del coach ieri sera in conferenza stampa. Per quanto riguarda i sostituti, Bolognabasket ha fatto il punto della situazione. La Effe potrebbe richiamare Sacchetti che è ancora sotto contratto e un diniego del coach porterebbe la società a sgravarsi di un ingaggio. Un altro nome sarebbe quello di Antimo Martino, sotto contratto con Reggio, ma è amato dal pubblico e non tanto dalla società. L'altro nome è quello di Piero Bucchi, retrocesso l'anno scorso con Cantù e mandato in A2 da Dalmonte che aveva fatto spazio proprio a Repesa.