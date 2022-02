Fortitudo, Fantinelli: “Ho una infezione, sto male a restare fuori”

Matteo Fantinelli racconta il suo problema

E' stato lo stesso playmaker della Effe a spiegare i motivi della sua assenza a Trc, per lui problema dovuto ad una infezione post operatoria: "Ho una infezione ossea - le parole di Fantinelli riportate dal Cor Bo - Si tratta di una complicazione post intervento al calcagno di nove mesi fa. Da mesi prendo antibiotici e faccio camera iperbarica, è un problema serio e ce la sto mettendo tutta. Ho provato in tanti modi a giocare sul dolore ma il guaio restava lì. Sto migliorando ma non mi sento di programmare tempistiche, spero di rientrare per il finale di stagione".