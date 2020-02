Fortitudo, Cinciarini può diventare l’arma in più

Chi lo avrebbe mai potuto pronosticare a inizio stagione che Daniele Cinciarini sarebbe potuto diventare l’arma in più di questa squadra. Quanto è emerso dal lungo weekend pesarese è però proprio questo. Il Cincia è infatti stato uno dei maggiori protagonisti della Fortitudo in Coppa Italia.

Contro Brescia, Cinciarini ha completamente sorpreso la Leonessa, esplodendo con ben 14 punti dalla panchina, lanciando i biancoblu nel rush finale. Nella disfatta in semifinale è invece stato il solo a tenere in piedi la baracca e a provare per quanto possibile a riavvicinare la Effe a Brindisi. Il suo bottino a fine partita recitava 10 punti, tutti arrivati quando ancora la rimonta era ancora possibile.

La Fortitudo che esce da Pesaro è una squadra forte che può giocarsela contro chiunque e ha la mentalità per poter vincere partite di grande valore. Lasciano però qualche punto di domanda Sims e Aradori, che come nel derby, hanno mancato la partita della possibile svolta: quella che avrebbe potuto regalare la finale.