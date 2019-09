Fortitudo, ancora imbattuta in precampionato, anche Brescia ko

Continua il precampionato super della Fortitudo. Nell’amichevole giocata ieri dai biancoblu contro Brescia, i bolognesi hanno sconfitto i lombardi 85-76. Sugli scudi Aradori e Sims, ancora top scorers della Effe, rispettivamente a 22 e 16. La partita giocatasi a porte chiuse a Castel San Pietro ha visto assenze da entrambi i lati del campo, fuori Stipcevic e Daniel per i padroni di casa. Nel corso della partita si è fermato anche Cinciarini per problemi muscolari.

“Al di là del risultato, l’aspetto che mi ha soddisfatto di più di questo test sono i passi avanti dal punto di vista difensivo. Siamo dove volevamo essere. La Fortitudo ha qualità fisiche e talento ma anche limiti che dovremo essere bravi a mascherare”. Queste le parole di coach Martino dopo la partita. La Effe tornerà in campo per le partite al torneo di La Spezia, in programma per venerdì e sabato, contro Pistoia, Pesaro e Reggio Emilia. Pistoia sarà l’avversaria dei biancoblu venerdì alle 20:30.