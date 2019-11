Fortitudo, 10 anni dopo torna la sfida con Milano

L’ultima volta fu dieci anni fa, 11 aprile 2009 quando al PalaDozza Milano sconfisse la Effe per 66-69. Quello fu il tramonto dell’era Fortitudo che avrebbe portato a dieci lunghissimi anni tra l’inferno delle categorie minori e l’infinito purgatorio in Serie A2. Una sfida quella contro l’Olimpia che ha assegnato lo scudetto in ben due occasioni diverse, con una vittoria per parte. Indimenticabile quella di sponda biancoblu con il buzzer beater di Ruben Douglas in gara 4 al Forum, per cucire il secondo scudetto sul petto delle Aquile.

Le statistiche sono equilibratissime: in 41 incontri a Bologna infatti, le vittorie sono 21 a 20 in favore dei bolognesi. Effe che però non riesce ad imporsi tra le mura amiche contro i biancorossi dalla stagione 2005-06. Fortitudo che ritroverà in Messina il suo miglior nemico, reduce già di 45 partite contro i biancoblu, comprese 3 finali scudetto vinte dal tecnico: due con la Virtus, una con Treviso. Da tenere in considerazione anche il derby in regia tra i due fratelli Cinciarini, uno capitano biancorosso e l’altro solida certezza biancoblu. Una partita che diventerà speciale anche per Pietro Aradori, il 4 biancoblu infatti, scendendo in campo contro la sua ex squadra, raggiungerà quota 400 in Serie A.